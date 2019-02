FOTOD | Simple Sessioni staarid võtavad treeningutest viimast, suurhallis on ka "Jackassi" täht Bam Margera

Suurhallis on täna ka rulatajast meediastaar Bam Margera, kes homme ja ülehomme töötab Simple Sessionil kohtunikuna.

39-aastane Margera on laias maailmas tuntud ennekõike kui 2000ndate alguse MTV kultuslike telesaadete "Jackass" ning sellele järgnevalt "Viva La Bam" osaline, milles profirulataja koos oma sõpradega ekraanil ennekuulmatuid krutskeid korda saatsid. Tal on ka oma tegelane mitmes "Tony Hawk Pro Skater" frantsiisi videomängus. Tänaseks profirulataja karjääri lõpetanud Margera tegutseb ka muusiku ja ettevõtjana – tal on omanimeline aksessuaaribränd BamMerch, mille tootmine on seotud Eestiga. Kuigi Simple Sessionile tuli ta esimest korda, on Tallinn Margerale juba tuttav koht, kuna mees on Eesti e-resident.