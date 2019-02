FOTOD | Rulalegend Tony Hawk on Simple Sessioni pargist vaimustuses: see on väga värskendav!

„Sõitsin seda parki esimest korda hommikul. See on värskendav ja meeldib mulle!” rääkis Hawk, kes leidis ennelõunal paarkümmend minutit ka Eesti ajakirjanike jaoks. „Ma olen pärit generatsioonist, kes sõitis rohkem suurtel rampidel ja „kaussides” - tunnen end nendes mugavamalt, aga see park on segu suurtest rampidest ja korralikest tänavasõidu takistustest. Siin on käsipuud ja nurgad, mis on vägagi tänapäevase tänavasõidu stiil.”

„Kui üldiselt on välja kujunenud standardid, milline peaks olema pargirada ja milline tänavarada, siis siin on natuke kõike. Ma nautisin seda väga! See on pealtvaatajate jaoks hea rada, sest sa näed nii tehnilisi trikke kui ka suuri õhulende,” lisas ta.

Hawk külastab Eestit teist korda. 2013. aastal käis ta Tallinnas luksusautoderalli Gumball raames. Simple Sessionile otsustas ta tulla, kuna see klappis tema ajagraafikuga ning on piisavalt huvitav üritus, et ta sellele oma kallist aega pühendaks.

Tony Hawk Saku suurhallis Simple Sessioni pargis. Foto: Taavi Sepp

„See on minu jaoks uus koht. Ma pole siin varem rulaüritusel käinud. Ajastus oli minu ja mu naise jaoks hea. Meil õnnestus nädalavahetuseks laste juures eemale saada. Ma reisin päris palju ja olen väga valiv ürituste suhtes, kuhu ma lähen. Seega et mind kohale saada, on vaja head ajastust, huvitavat kohta ja põnevat üritust,” sõnas ta.

Kuigi võiks arvata, et ekstreemspordiguruna on ta tuttav pea kõigi Simple Sessionil osalevate välismaiste sõitjatega, siis päris nii see tegelikult ei ole. Uusi nimesid jagub siin temagi jaoks.