FOTOD | Kuidas õnnestus Simple Sessionil Eestisse meelitada rulalegend Tony Hawk?

Kuna ta tuleb siia kommentaatoritööd tegema, mis on reaalne töö, siis loomulikult makstakse talle selle eest nagu kõikidele teistele saatejuhtidele.

Tony Hawk saabus Eestisse Foto: Kris Süld, Simple Session

Kas suurhall on juba nädalavahetuseks täis müüdud?

Täis veel ei ole, aga oleme müünud rohkem pileteid kui eelmisel aastal samal ajal. Täna on veel viimane päev eelmüügist osta ja kohapeal müüme võistluspäevadel samuti.

Seda ohtu, et keegi ukse taha jääb, ei ole?

Inimeste pärast loodan, et mitte. Eriti kurb oleks, kui mõne kaugemalt tulijaga nii juhtuks.

Kuidas te võistlejate nimekirja kokku panete?

Jarmo Kangro tegeleb rula poolega, Risto Kalmre BMX-iga. Alustuseks paneme paika mingid suunad: palju me võistlejaid tahame, millised riigid, kust rohkem, kust vähem? Palju tuleb sooviavaldusi, aga päris tippudega suhtleme personaalselt. Ei saa öelda, et meil on päris kutsega üritus, aga pooleldi kutsetega. Päris nii ei tee, et "siia tõmbame joone ja kõik kes allapoole jäävad, on väljas". See tähendaks, et meil kohalikke sõitjaid - ma ei pea silmas ainult eestlasi, vaid ka naabreid - üldse ei oleks. Meil on segu kõigest: maailma mõistes parimatest ja kohalikest võistlejatest. Üritame tuua ka eksootilisi tegelasi, kes tunduvad meile põnevad.

See pole päris traditsiooniline spordiala nagu kaugushüpe - kui hüppad kaheksa meetrit, siis oled kõva -, vaid sa võid valida võistlejaid muude näitajate järgi. Mõne puhul tead, et ta ei jõua mingil juhul finaali, aga ta teeb võibolla ühe triki, mis on vaatajale teistmoodi põnev ning mis võib ta teha palju tuntumaks kui mitmed finalistid, mis siis, et ta pole see sõitja, kes võistlusi võidaks.

Foto: Taavi Sepp

Millal see töö pihta hakkab? Kohe, kui üks üritus läbi, mõtlete juba järgmise peale?

Mõtlema hakkame, aga võistlejatega veel ei tegele. Kuna meie võistlus on talveperioodil - tihe suveperiood tuleb veel vahele -, siis nii pikki plaane ei tee, et oleks mõtet juba märtsis-aprillis järgmisest aastast rääkima hakata. Muidugi, kui mul on ürituse plaan ja kuupäev paigas, siis kommunikeerime selle ka nendele meestele või tiimidele, et neil Simple Session meeles mõlguks, aga aktiivsem tegevus hakkab septembris-oktoobris.

Kui suur on selle konkreetse ürituse eelarve?

Laias laastus 300 000 eurot. Meil on taga nii linna, Kultuuriministeeriumi kui ka EAS-i toetus ning mitmed erasponsorid.