EV100 puhul Riias toimuval Simple Summer Sessionil võistlevad rulatajad ja BMX-ratturid 21 riigist

Samuti saab Simple Summer Session olema üheks olulisemaks rulatajate mõõduvõtmiseks Euroopas sel suvel, tuues kohale tunnustatud rulatajad: võistlemas on Maxim Kruglov RUS, Adrien Bulard FRA, Simon Stricker SUI jt. Eesti rulatajatest võistlevad meie parimad Aleksandr Tubin, Kristo Õismets ja Romario Siimer.

Laupäeval, 4. augustil toimuvad kvalifikatsioonid, mille parimad võistlevad 5. augustil finaalides. Pealtvaatajatele on sündmus tasuta. Võistlusi saab vaadata otseülekandena Simple Sessioni kodulehel www.session.ee. Pühapäevastest BMX tänavasõidu finaalidest teeb otseülekande Red Bull TV.

Teist suve järjest Riiga "kolivad" suvised Simple Sessioni võistlused on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale ning annavad võimaluse koos lõunanaabritega tähistada ka Läti Vabariigi 100. juubelit. Kui läinud suvel sai võistlusi jälgida Riia Vabaduse sillale võistluse ajaks rajatud 800-ruutmeetrises rulapargis, siis sedapuhku toimuvad võistlused Riia linna oma uhiuuel rajatisel, milleks on aasta eest valminud Barona vaba aja park.

Aadressil Krišjāna Barona 116A paiknev Barona vaba aja park avati läinud aasta sügisel. 4 hektarill laiuva puhkeala rajamisele kulus 6 miljonit eurot. Lisaks hiiglaslikule ja maailmatasemel betoonist rulapargile paiknevad Barona pargis ka jalgpallistaadion, võrkpalli- ning korvpalliväljakud, rattapark ning lisaks 7000 ruutmeetri jagu mänguväljakuid.

"Barona betoonpark on ehitatud tasemel, mis teeb silmad ette Euroopa parimatele parkidele ning sobib ideaalselt kõrgetasemelisteks võistlusteks," kiidab Simple Sessioni üks peakorraldajatest Mario Kalmre. "Rõõm on näha, et Riia noortele tänavasportlastele on rajatud nii mastaapne ja väljakutseid pakkuv treeningpunkt, eriti pidades silmas Tokyo 2020 olümpiamängude lähenemist, mille programmi BMX ja rulasõit esmakordselt on lisatud."

"Eelmine aasta tõestas suurepäraselt, et Simple Summer Session on Riia linna jaoks tähtis sündmus – lisaks linnaelanikele saabus publikut ka välismaalt. Simple Summer Session on tõesti hea näide sellest, kuidas kaks Balti riiki saavad teha edukat koostööd ning korraldada ühiselt olulisi sündmusi. Eriti tänavu, mil Eesti ja Läti koos sajandat juubelit tähistavad," sõnas Vita Jermoloviča, Riia linna turismiarenduse osakonna juht.

EV100 rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv rõõmustab iseäranis kohaliku publiku suure kaasaelamise üle Simple Summer Sessionile kui Eesti juubeliaasta välisprogrammi ühele lipulaevale Lätis. "Eelmise aasta augustis oli tore näha, kuidas Riia südalinna kerkis sinimustvalge areen, mille ümber sagisid sajad rula- ja rattasõiduhuvilised. See andis innustust võistluse korraldajatega ka sünnipäevasuvel kaasa mõelda ning viia naabritele külakostiks hea annus nooruslikku energiat ning tipptasemel sporti, millest võiks saada tore traditsioon ka järgnevateks aastateks. EV100 välisprogrammis on naaberriikidel oluline koht ja meil on väga hea meel, et selline spordiüritus suvist kalendrit rikastab," sõnas Sarv.

Simple Summer Session 2018 võistluse Baltimaade parimad võistlejad lunastavad endale kutsed talvisele Simple Sessionile, mis toimub 2. – 3. veebruarini 2019 Saku Suurhallis.