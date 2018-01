Elus kannapöörde teinud rulatäht tuleb taas Tallinnasse

3. ja 4. veebruaril Saku Suurhallis toimuval Simple Sessionil saab taas võistlemas näha maailma üht edukaimat ja kuulsaimat profirulatajat Ryan Shecklerit. Tegu on juba neljanda korraga, mil mees Tallinna väisab – kas ka seekord tuleb võit?

ätkuvalt oma karjääri laineharjal püsiv 28-aastane Sheckler asub ka tänavusel Simple Sessionil võistlustulle ühe tõenäolise võidufavoriidina – mees on enda sõnul elu parimas vormis. Olulise panuse rulataja supervormi on kahtlemata andnud tema viimase aja radikaalne elustiilimuutus, millest rulataja mõne kuu eest ka lähemalt X-Mängudele antud intervjuus rääkis. Pärast aastatepikkust "rokkstaarielu", kus spordi kõrval käis ka meelemürkide tarbimine, otsustas Sheckler poolteist aastat tagasi loobuda täielikult alkoholist ning pöördus ka usku, leides enda jaoks miljonitele ameeriklastele omaselt Jeesuse.

"Pidin kogu oma eluviisi ümber mõtlema. Jäin halba harjumusse kinni ja kõik hakkas keerlema ümber joomise. Lõpuks sai sellest tõsine probleem mu vaimse tervise jaoks," rääkis ta. "Hoolitsesin pidevalt teiste eest enda ümber ja mul oli palju kohustusi, kuid ma ei hoolitsenud enda eest. See oli hukatuse retsept ja just sellises olukorras ma olin. Lisa siia valemisse Jack Danielsi viski ja tulemuseks on palju halbu uudiseid. Lõpuks kaotasin oma kire. Käisin võistlemas, aga ei harjutanud enam," lisas ta.

Maailma ühe parima rulatajana aga ei kaotanud Sheckler ka teda kurnavatele eluviisidele vaatamata positsiooni oma ala ühe tipuna, saavutades X-Mängudel veel 2015. aastal pronksi. Samal suvel aga saabus ka uus meediakuulsus, kui Sheckler osales Justin Bieberi globaalse megahiti "What Do You Mean" muusikavideos. Veidi hiljem saabus ka uus etapp tema elus ning mehe võistlusvaim on tagasi.

Sheckler alustas profikarjääri juba 13-aastasena, tulles ekstreemspordi olümpiamängudeks peetava X-Gamesi kõigi aegade noorimaks võitjaks. Pärast seda oli noormehe tähelend kiire ning teda asus treenima koguni rulalegend Tony Hawk isiklikult. 2006. aastal liitus Sheckler Red Bulli maineka ekstreemsportlaste nimistuga ning kordas oma X-Gamesi võitu aastal 2008 ning 2010. Lisaks on tal kogunenud lugematu hulk meistritiitleid ja võite maailma mainekamatelt võistlustelt, teenides talle maailma edukaima rulataja tiitli. Kolm hooaega MTVs jooksnud tõsielusari "Life of Ryan" lennutas Sheckleri rahvusvaheliseks meediakuulsuseks, tänu millele omab mees enda rõivabrändi, veab omanimelist heategevusfondi Sheckler Foundation ning on lisaks näidelnud filmides ja figureerinud mitmetes Tony Hawki videomängudes.

Esimest korda käis Sheckler Eestis aastal 2010, mil ta aga vigastuse tõttu võistlemast loobus. Küll aga väisas Sheckler Simple Sessioni metsikuid pidusid ööklubides. Aasta hiljem pidas rulataja aga siinsetele fännidele antud lubadust ning naasis juba tippvormis, tulles Simple Sessioni võitjaks. Viimati käis Sheckler Eestis aastal 2014, mil saavutas viienda koha. Samal aastal vändati tema visiidist üks osa Sheckleri veebisarja "Sheckler Sessions" jaoks, milles rulatäht käis muuhulgas Tallinnas lasketiirus ja teletornis hullamas.

Sheckler pani välkintervjuu vastused teele oma kodust Californias San Clementes.

Millised on su parimad mälestused Eestist?

Mäletan, kui ilus oli linn (Tallinn) ja kui lahedad olid sealsed fännid.

Mis meeldib sulle Euroopa võistluste juures ja kuidas need erinevad USA omadest? Mis sa Simple Sessionist arvad?

Euroopas on lõbus võistelda, sest saab veeta aega koos inimestega, kes armastavad rulasõitu – isegi kui meil on keelebarjäär, saame me rulakeeles üksteisest aru.

Millise mulje sulle Simple Sessioni võistlusväljak jätab?

Plats näeb epic välja, tahaks väga juba proovida!

Oled hiljuti teinud oma elus tõsise kannapöörde. Millised on sinu unistused sel hetkel su elus?

Loodan ja unistan sellest, et käia Jeesuse jälgedes ja mõista, millist elu ta tahab, et mu elu täidaks.

Kui palju sa viimasel ajal üldse võistelda tahad?

Tahan väga võistelda, tulla tagasi, kõiki näha ja lõbutseda.

Kas sa Simple Sessionil sel aastal pidudele ikka lähed?

Kindlasti võtan aega, et lõõgastuda, aga minu tähelepanu on võistlusel, seega kavatsen tervislikult süüa, hästi magada ja anda Eesti rulafännidele kõik, mis mul on!