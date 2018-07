Eestlased said seiklusspordi Euroopa meistrivõistlustel kaksikvõidu

Teise päeva lõpuks oli juba kindel, et kui tehnilisi tõrkeid ei esine ja suuri orienteerumisvigu ei tehta, siis meistritiitel otsustakse omavahelise maavõistluse käigus. Seiklushundid proovisid küll mitu korda oma noorusliku toore kiiruse ja jõuga eest rebida, kuid kogenud ja stabiilsem ACE Salomon Team võttis lõpuks mõnekümneminutilise edumaaga võidu. Võistkondade rajal oldud tervikajaks jäi 102h (ametlikud tulemused veel tulevad). Kolmandat kohta hoidev Prantsuse võistkond pole veel finišisse jõudnud ning viimastel osalejatel läheb veel mitu ööpäeva, kuni saavad jalad seinale visata.

Estonian ACE Salomoni võistkonna kapten Silver Eensaar jagab muljeid: “Rada oli väga vaheldusrikas ja fantastiliselt ilusas kohas. Esimeste päevade päikesetõusud mägedes ja suured kaljud olid vapustavad. Rada pakkus kõike, kuid kahjuks oli Seiklushunt nii kõva konkurent, et ei saanud nautida. Viimased poolteist päeva olime pidevalt koos, nemad ei tahtnud eest minna, sest kartsid orienteerumisvigu teha. Meie ei tahtnud nagu neid eest lasta, sest mõtlesime, et kontrollime gruppi nagu Tour de France'il. Eelviimaseks etapiks olnud kajakis saime algul eest minema ja Seiklushunt pingutas kõvasti poolteist tundi, et meid kätte saada ja siis edasi oli selline, et oleks võinud õnged vette visata. Peale seda rattas tulime koos ja keskel oli tõus, kus Seiklushunt vajutas ja meil ei olnud midagi vastu panna. Meie õnneks suutsime parema navigeerimisega nad taas kätte saada ratta lõpuks ja viimase 3 km sprindiorienteerumisega saime piisava edu võiduks!”.

Euroopa meistrivõistlustel asus tiitlit jahtima 27 võistkonda kümnest eri Euroopa riigist.

Seiklusspordihooaeg jätkub Seiklushundile juba 19. juulil algavate Poola meistrivõistlustega, kus ennustatav võitja aeg on 55-60h. Estonian ACE Salomon asub stardijoonele maailma karikaetapil Rootsis 12.-18. augustil Nordic Islands võistlusel. Hooajale pannakse punkt 5.-16. novembril Madagaskari lähedal Reunioni saarel toimuvatel maailmameistrivõistlustel.