Eesti tõukerattatalent võistleb Los Angeleses mainekal Nitro World Games'il

Eesti tõusev multitalent tõuke- ning BMX-rattal Roomet Säälik kutsuti oma oskusi näitama mainekate ekstreemspordimängude Nitro World Games tõukeratturite (scooter) parima triki kvalifikatsioonvõistlustele, mis toimuvad 15. mail Los Angeleses.

Kuu aja eest Saksamaal endale juuni keskel Barcelonas toimuvatele tõukeratta maailmameistrivõistlustele koha lunastanud 17-aastane ekstreemrattur suundub Californiasse 9. mail. Kohapeal ootavad teda ees tema Ameerika sõbrad ja tema tiimi Phoenix Pro Scooters kaaslased, kellega koos ta end San Diegos treeningute ja võistluste ajaks sisse seab.

10. – 14. maini ootavad ees pingelised treeningpäevad hiigelsuurel võistlusväljakul. “Kahjuks ei ole ma mitte kunagi sellisel rambil sõitnud ega hüpanud, seega pean need neli päeva seal kõvasti harjutama ning proovima teha häid ja hulle hüppeid,” rääkis tõukerattur. Iga sõitja saab võimaluse teha 3 hüpet, millest kaks parimat tulemust lähevad arvesse, kirjeldab ta võistlusreegleid. Kokku on osalejaid umbes 50, kellest pääsevad 24. juunil Salt Lake Citys toimuvasse poolfinaali edasi 9 parimat, lisaks kuuele kutsud sportlasele, kes olid eelmise aasta parimad.

"Suur soov on muidugi ka poolfinaali jõuda, aga juba see, et mind kutsuti kvalifikatsioonidele, oli mulle uskumatu! Mäletan, et kui eelmisel aastal vaatasin seda võistlust kodus arvutist, siis ei oleks ma elus osanud ette kujutada, et järgmisel aastal olen ise kohal,” rõõmustab Säälik. "Seal on muidugi nii palju häid sõitjaid. Suurimateks konkurentideks on kindlasti vennad Funkid (Capron Funk on eelmise aasta võitja) ja muidugi Ryan Williams, kes eelmisel aastal pani võistluse kinni hoopis BMX-iga,” andis ta ülevaate tugevamatest vastastest.

"Praegu on käimas ka tõukeratta Euroopa Meistrivõistluste kvalifikatsioonid. Märtsis toimusidki Saksamaal ühe regiooni kvalifikatsioonid ja kuna sain seal esikoha, siis pääsesin otse MMile Barcelonas. Seega on tulemas väga tihedalt sportlik periood, nagu kevad-suvi alati ongi. Suvel tahan kindlasti olla kohal ka Eesti Meistrivõistlustel, 14. – 15. juulini toimuval Kuldrulal, ja seal siis ka BMX-rattaga võistelda. Kindlasti ongi suvel plaanis treenida rohkem ka BMXi, sest augusti lõpus toimub Lätis Summer Session, kuhu tahaksin samuti väga võistlema minna,” rääkis ta oma lähiaja plaanidest.

Lisaks tõukerattasõidule, milles Roomet Säälik on juba tehtud nimi (talle kuulub muu hulgas ka 2014. aasta Euroopa meistritiitel), on noormees jõuliselt sisenemas ka BMX-rataste maailma – jaanuarikuus Tallinnas Saku Suurhallis toimunud Simple Session saavutas ta parima eestlase tiitli, tulles BMX-ratturite pargisõidu üldarvestuses 18. kohale.

Nitro World Games 2016 võistlustest võtsid teiste seas osa ning said vastavalt teise ja neljanda koha ka Tallinnas Simple Sessionil käinud ja spordiala demoesinemistel osalenud tõukeratturid Jordan Clark ning Dakota Schuetz. Lisaks neile võistlesid mullu Nitro World Games BMX-võistlustel Simple Sessionilt tuttavad BMX-ratturid Logan Martin, Alex Coleborn, Daniel Sandoval, Pat Casey, Nick Bruce ja Brandon Loupos ning rulataja Beaver Fleming.

Nitro Circus World Games ja Nitro Circus Tour asutajad ja eestvedajad on FMX legend Travis Pastrana ning Austraalia ettevõtja Mike Porra. Enamusosalus ettevõttest, mille väärtuseks arvatakse olevat 200 miljonit USA dollarit, kuulub Goldman Sachs vanempartner Joseph Ravitchile. Nitro Circus Tour’i suurejoonelised ekstreemi-show’d toimuvad kõikjal üle maailma – Põhja-Ameerikast Euroopa, Aasia ja Austraaliani välja.