Eesti on olümpial Kelly Sildaru alal siiski esindatud? EOK andis freestyle-suusatamises ühe sportlase üles

Eesti Olümpiakomitee on Pyeongchangi OM-ile Karoliine Holteri nime kirja pannud.

"Kui koht on olemas, norm täidetud ja sportlane ise tahab, siis on minek," võttis Eesti olümpiadelegatsiooni juht Martti Raju freestyle-suusatamise väljavaated kokku, vahendab Eesti Suusaliit.

Novembri alguses jõusaalis põlve ristatisidet vigastanud ning seega Kelly Sildaruga täpselt sama vigastust raviv Holter julgeb aga erinevalt kolleegist veel olümpiast mõelda. Sildaru poolt enne vigastust kogutud 100 MK-punkti võivad Eestile ühe koha tuua ning kui Holter vähegi suudab, tahab ta Lõuna-Koreasse sõita. Võimalused selleks on aga äärmiselt väikesed - esmalt vajab ta selleks õnne, et Eesti nimetatud koha üldse saaks, teiseks on väga küsitav, kas tema tervis selleks ajaks piisavalt võistlusvalmis on.