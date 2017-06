Eesti esimene elukutseline tõukerattur astub tippudele kandadele

17-aastane Roomet Säälik on lühikese ajaga pääsenud tõukerattamaailma eksklusiivsesse seltskonda, tuuritades suurimatel võistlustel üle maailma.

Ellamaa külast pärit Säälik on kaugushüppaja Ksenija Balta kõrval teine Nissi valla sportlane, kes on Eestile laias maailmas nime teinud. Turba põhikooli lõpetanud ja Tallinna tööstushariduskeskuses autotehnikuks õppiv Säälik saab täisealiseks alles 29. augustil, ent on esimene eestlane, kes saab tõukerattaga sõitmise eest palka, kuuludes selles ühte kuulsamasse tiimi Phoenix Pro Scooters.

Säälik oli 2013. aastani tundmatu nimi, kuni ta sõber postitas YouTube’i keskkonda video „Sponsor me”. Järgnenud päevade jooksul kirjutasid Roometile maailma parimad tõukeratturid ja saatsid lepingupakkumisi tipptiimid, kellest kõige rohkem meeldis Säälikule Phoenixi pakkumine.