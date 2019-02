DELFI VIDEO | Simple Sessioni peameedik: traumasid on rohkem kui igapäevases kiirabitöös

Tänavusel Simple Sessionil kiirabiautot veel õnneks käima pole pandud. Viiest meedikust koosneva tiimi juht Martin Mand rääkis Delfile ja Eesti Päevalehele, et täna tuli ühel BMX-ratturil õmmelda huult.

"Sel nädalal on olnud õnneks pisemad vigastused. Kedagi haiglasse pole pidanud viima. BMX-i parima triki võitjal tuli täna näiteks huult õmmelda," rääkis Mand vahetult enne BMX-i tänava- ja pargisõidu finaale. "Aga ette tuleb kõike. Kuna obstaaklid on üsna kõrged, siis kukkumistega väänatakse jalgu välja, maandutakse õlgade peale, tuleb ette luumurde..."

"Natuke hirmutab, et BMX-i street võistlusel ei kanta kiivrit, ilmselt moe pärast... Peavigastused on päris ohtlikud, aga meie asi pole loengut pidada. Loodame, et kõik läheb hästi!"

