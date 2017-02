Eesti 2016. aasta parima noorsportlase, kõigi aegade noorima kahekordse X-Mängude võitja Kelly Sildaru isa Tõnis ei oska päris täpselt öelda, mis on tütre fenomen. Miks just Kelly võidab ja särab verinoorelt, mitte keegi teine?

Arvata, et teisi huvilisi või täispangale panustajaid pole, kõlab ebausutavalt.

"Ma ei oska öelda. Ütlen, et on olnud õnne," vastab Kelly isa lennujaamas korraldatud vastuvõtul talle omase tagasihoidlikusega. "Sellel alal on rada pikk ja raske. Piisab ühest väikesest eksimusest ja esimene koht, poodium on läinud. Natuke suurem eksimus ja oled viimane. Läbi ime, läbi õnne on Kelly suutnud kuidagi vähe eksida. Pikalt olen mõelnud selle peale, et kuidas see ikkagi õnnestunud on," arutles tütrest sporditipu kasvatanud treener.

14-aastane Kelly on võitnud paarkümmend pargisõidu võistlust järjest ja isa on arvamusel, et mõni kaotus ei teeks tegelikult paha. Hoiaks meele värskena. Aga kaotama ju meelega ei lähe. Kas üldse leidub konkurente, kes on suutelised Kellyt võitma? "Igal võistlusel, kõik tüdrukud on suutelised," vastab Tõnis Sildaru veendunult. Tugevaid rivaale jagub ja otsustavaks saab, kes vähem eksib.