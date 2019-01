„See on midagi sellist, mida ma vajasin. Kelly tegi nii võimsa sõidu, et talle oli raske vastu saada. Tahtsin temaga võistleda ja midagi vastu pakkuda. Ma vajasin ja tahtsin seda (kuldmedalit). See on kõige tähtsam medal. See on ekstreemsportlaste jaoks kõige tähtsam,“ tõdes rõõmus Sharpe pärast kuldmedali kaela saamist.

Rennisõidu lõppjärjestus:



1. Cassie Sharpe 94,00

2. Kelly Sildaru 92,33 punkti

3. Rachael Karker 86,33

4. Brita Sigourney 84,66

5. Maddie Bowman 83,33

6. Ayana Onozuka 75,00

7. Devin Logan 64,66

8. Annalisa Drew 59,00