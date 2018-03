DELFI VIDEO | Järgmisest olümpiast mõtlev Eesti lumelaudur sai hakkama maailmatasemel trikiga!

18-aastane lumelaudur Marten Kikas sai täna Austrias treeninglaagris hakkama trikiga, mida ühegi teise Eesti lumelauduri esituses veel varem nähtud pole - Backside Triple Cork 1440 Mute ehk maakeeli kolmekordse saltoga nelja pöördega ümber oma telje.

Kikas selgitas Delfile, et tegemist on maailmatasemel trikiga, mida võib näha ka olümpiamängudel: "Antud juhul maandusin selle airbag'ile. Mõtlesin, et võiks backside double cork 1080-le lisada ühe salto juurde ja nii see saigi tehtud. Järgmine samm on teha juba lumele esimese eestlasena selline maanduda."

Kikas harrastab lumelauadistsipliinidest Big Airi ja slopestyle'i ehk hüppeid ja pargisõitu. Sel aastal plaanib ta võistelda Euroopa karika sarjas ning proovib kvalifitseeruda ka MK-etappidele.

"Pikemas perspektiivis tahan saavutada maailmataset ning miks mitte osaleda ka järgmistel taliolümpiamängudel," sõnas ta.

Kikas on Eesti Suusaliidu kodulehel kirjas kui ainus Eesti lumelauakoondislane. Ta asus 2016. aasta augustil õppima Soome Sotkamo IB keskkooli ning koos sellega treenima Vuokatti mäekeskusesse. "Sest seal saab lumelauaga sõita pea aastaringselt," põhjendas ta suusaliit.ee lehel. "Lisaks jõusaalile ja freestyle hallile on seal talvel väga heal tasemel park ning muu vajalik ja kõik see asub lähestikku. Parim koht lumelauasportlase jaoks ja Eestile lähedal."