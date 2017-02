Delfi TV näitab nii sel kui järgmisel nädalavahetusel Kelly Sildaru sõite otsepildis!

Kelly Sildaru tänavustel X-Mängudel Foto: Priit Simson

Delfi TV-l on hea meel teatada, et nii sel kui järgmisel nädalavahetusel on meie ekraan täis ekstreemsporti. Nimelt teeme juba ülehomme (12. veebruaril) otseülekande Kiviõlist, kus toimuvad pargisõidu Eesti meistrivõistlused. Järgmisel laupäeval on meie keskkonnas nähtavad aga Big Airi Eesti meistrivõistlused. Mõlemast võistlusest on osa võtmas ka 2-kordne X-Mängude võitja Kelly Sildaru.