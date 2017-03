Esimest korda X-Mängude ajaloos on ekstreemspordi suurim võistlussari avanud oma uksed dopinguküttidele. See oli üks korraldajatele seatud tingimusi, et saada taha Norra riigi rahastus.

"Üks meie tingimusi võistluste läbiviimiseks on, et nad peavad vastama kõikidele antidopingureeglitele. See pole õige sport, kui seda ei tehta puhtalt," teatas Norra peaminister Erna Solberg TV2 vahendusel.

Eelmisel aastal tegi Maailma Antidopingu Agentuur kurja avalduse, mõistes hukka dopingukontrolli puudumise Oslo X-Mängudel. Ninamehed ESPN-ist kuulutasid, et neil pole seda kunagi olnud ega hakkagi olema. Seni on ilma läbi aetud, miks siis ühtäkki peaks reegleid muutma?

Lõpuks murdusid nemadki ning erinevate organisatsioonide survel lasti Norra Antidoping siiski tänavustele mängudele toimetama.

Delfi tabas reedel dopingukontrollist väljumas naiste lumelaua pargisõidu võitja, austerlanna Anna Gasseri. "See polnud mul esimene kord. Olen FIS-i võistlustel ka varem pidanud kontrollis käima," rääkis Gasser, kes dopingutestide vajalikkusesse väga ei usu. "Meie alal ei anna doping mingit eelist, seega ma ei mõista, miks neid vaja on. Aga kui peab tegema, siis tehku. Usutavasti pole kellelgi midagi varjata."

"Lumelauaspordis steroidid sind paremaks ei tee. Ma arvan, et see on rumalus!" põrutas TV2-le Kanada lumelaudur Mark McMorris.

Kui palju dopinguteste Hafjellis sel nädalal läbi viiakse, ei õnnestunud Delfil teada saada. "See on midagi, mida me kahjuks avaldada ei saa. Võin vaid öelda, et meid on palgatud X-Mängudele teste läbi viima," ütles Norra Antidopingu pressiesindaja Lars Vestad.

Gasseri sõnade läbi saime süsteemist siiski veidi aimu: "Nad vist võtavad iga finaali kaks paremat ja ühe loosiga."