Aleksandr Tubin sai parima eestlasena Simple Summer Sessionil seitsmenda koha

Võistluse võitsid ameeriklasest rattur Travis Hughes ning šveitslasest rulataja Simon Stricker. Eestlastest võistles selle suve Euroopa ühe olulisima ekstreemspordivõistluse finaalis ainsana rulataja Aleksandr Tubin, kes tuli lõpparvestuses 7. kohale.

"Eesti Vabariik 100 välismaal toimuvate ürituste reas on Simple Summer Session 2018 eriline, kuna tegemist on juba teise suvega, mil Riia publikule sellist vaatemängu pakuti. Seegi kord oli meeleolu igati sünnipäevasuve vääriline ning loodan, et nädalavahetusel tribüünid täitnud publik leiab tee ka talvisele spordipeole Simple Session 2019 Tallinas," sõnas EV100 rahvusvahelise programmi juht Jorma Sarv.

Kvalifikatsioonides osales kokku 39 BMX-ratturit ja 31 rulatajat 19 riigist, tehes sellest ühe olulisima ja kõrgeima tasemega oma ala võistluse sel suvel kogu Euroopas. Kaugematest tulijatest olid esindatud näiteks USA, Argentina, Costa Rica ja Brasiilia sportlased. Finaalides sõitsid mõlema ala 12 parimat.

Rulavõistluses tuli esimeseks Šveitsist pärit 26-aastane Simon Stricker, teiseks 26-aastane venelane Egor Kaldikov ning kolmandaks samuti venelane, Simple Session 2013 võitja Maxim Kruglov. Baltimaade ainsa esindajana rulafinaalidesse pääsenud 26-aastane tartlane Aleksandr Tubin tuli lõpparvestuses 7. kohale.

Eestist oli Riiga võistlema sõitnud kokku 6 rulatajat. Lisaks Tubinale said eestlastest kvalifikatsioonis tulemuse kirja ka Kristo Õismets (14. koht), Meelis Erm (21. koht), Romario Siimer (22. koht), Jarmo Kangro (29. koht) ja Rain Lindemann (31. koht).

BMXis võidutses 19-aastane ameeriklane Travis Hughes, teiseks tuli 25-aastane lätlane Kristaps Reimanis ning kolmandaks 20-aastane tšehh Jiri Blabol. BMXi kvalifikatsioonis näitasid oma jõudsalt arenevaid oskusi ka Eesti trikiratta tõusvad tähed, kes olid ühtlasi võistluse ühed noorimad: 18-aastane Martti Lainevool (30. koht) ja 16-aastane Chris Patrick Tilk (32. koht).