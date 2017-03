Kanada lumelaudur McMorris sai Whistleris filmi tarbeks trikke tehes raskelt vigastada ning talle tehti nädalavahetusel kaks operatsiooni.

14-kordsel X-Mängude kuldmedalistil ja Sotši olümpiapronksil, kes viidi helikopteriga Vancouveri haiglasse, diagnoositi murtud lõug ja vasak käsi, rebenenud põrn, mõrad vaagnaluus ja ribides ning sisse vajunud vasak kops.

Laupäevase operatsiooniga saadi kontrolli alla veritsenud põrn ning pühapäeval raviti lõuga ja käeluumurde.

"Kuigi alalõua ja õlavarreluu murrud on komplitseeritud vigastused, läksid operatsioonid hästi ning mõlemad murrud on nüüd stabiliseeritud ja võivad paranema hakata. Marki paranemisele kuluvat aega on liiga vara ennustada," ütles Kanada tiimi arst Rodney J. French pressiteates.

McMorris oli 2010. aasta olümpiapaigas Whistleris filmimas koos venna Craig McMorrise ja sõpradega.

Eelmise aasta veebruaris murdis McMorris Los Angeleses Big Airi võistlusel reieluu. Sel hooajal võitis McMorris kolm X-Mängude medalit ja kaks FIS-i MK-sarja kristallgloobust.