Euroopa suurimal ekstreemspordiüritusel, Tallinnas toimuval Simple Sessionil varasemalt üheksa aastat teadustaja ehk announcer'i rollis olnud Zack "Catfish" Yankush on oma sotsiaalmeediakanalites täielikult ürituse vastu pööranud ning valab sel nädalavahetusel toimuva ettevõtmise ropu sõimuga üle. Korraldajate sõnul koosneb suur osa Yankushi väidetest aga täielikest valedest.

Catfishi nime all tuntud Yankush on oma Twitteri, Instagrami ja Facebooki kontodel viimastel päevadel väga avalikult sõimanud nii Simple Sessioni üritust, aga iseäranis selle peakorraldajat Risto Kalmret, kes tema sõnul tegeleb sõitjate paljaksröövimisega - Catfishi peamise etteheitena on ürituse auhinnarahad liiga väikesed.

Kui üheksa aastat näis Catfish Simple Sessioni suurima fännina, tätoveerides endale kõhu peale isegi Eesti lipu, siis viimasel kahel aastal on mees vabakutselisena ürituse ajal olnud seotud hoopis Uus-Meremaal toimuva Nitro Circusega, mistõttu pole ta Eestisse jõudnud. Selle asemel on ta hoopis hakanud vahendeid valimata Simple Sessionit mustama. Eestlaste õnneks on Instagram Catfishi laimu täis fotod mehe enda tahte vastaselt tema lehelt eemaldanud.

"Kuna Catfish on seotud Monsteri energiajoogi kaubamärgiga, siis hakkasid esimesed pilved pea kohale tekkima sellest, et meie võistlust asus üle kandma Red Bull TV, kuid mingit otsest konflikti polegi olnud. On ainult otsitud põhjused ja moonutatud faktid," selgitas Kalmre. "Tal on sotsiaalmeedias mõnevõrra jälgijaid ning ta peab end mingites BMX-ringkondades arvamusliidriks, mistõttu püüab ta Simple Sessionit maha tehes õigustada oma otsuseid. Kogu BMX-maailma pilgud on tegelikult suunatud Eestisse sel nädalal ning tema jääb sellest teist aastat järjest ilma – tegu on kiusuga, millel pole Simple Sessioniga mingit pistmist, küll aga selle inimese enda isikuga. Tema “raevukampaania” sihtmärgiks on olnud ka paljud teised head üritused ja isikud. Muuseas, Catfishi teenetest on tema nii-öelda reljeefse iseloomu tõttu varasemalt loobunud mitmed suurüritused, teiste seas X-Mängud. Antud isiku käitumisest pole mõtet otsida loogikat."

Kalmre sõnul pole ka Yankushi väited sihilikult väikestest auhinnarahadest ning korraldajate rahaahnusest sugugi tõesed. "Catfish võrdleb meie auhinnafonde suurte USA võistlustega, mis pole Eesti tingimustes realistlikud. Ta on siin käinud aastaid ning teab väga hästi, kuidas asjad siin on ning levitab meelega valet. Meie auhinnafond - 20 000 eurot + 10 000 auhindades - on meie võimaluste juures maksimaalne ning on viimastel aastatel isegi tõusnud. Eelarvega protsentuaalselt võrreldes on meie auhinnarahad teiste suurte võistlustega samas suurusjärgus, kui mitte suuremad – kulutame võistlejate peale otseselt ühe neljandiku kogu võistluse eelarvest, lisaks auhinnarahadele ka majutus, lennud, transport ja muu selline. Üks põhjus, miks võistlejatele siin käia meeldib, ongi see, kui hästi neid siin koheldakse ja kui mainekas on see võistlus. Meie auhinnafondi suurus on olnud alati avalik info ja kõigile osalejatele teada. Tippsõitjad ei tule siia raha pärast - Simple Sessionit armastatakse teistel põhjustel. Juba see näitab ürituseseeria taset."

Simple Sessioni õnneks ei võeta ekstreemspordimaailm Catfishi emotsionaalseid vihapurskeid tõsiselt. "Catfishi sõnad esindavad vaid teda ennast ega ole BMX-kogukonnas kõlapinda leidnud, kuna raevuhoos tehtud sõnavõtud ja vandenõuteooriad on tema puhul väga tavalised, nendega ollakse harjunud ja neid ei võeta tõsiselt," selgitas Kalmre.

"See on kahjuks tema tüüpiline käitumismuster, millest ta on mingil määral endale koguni isikubrändi ehitanud - paraku enda kahjuks. Simple Session on maailmas jätkuvalt väga kõrgelt hinnatud ja mainekas võistlus, millest annab tunnistust ka täna ja homme Tallinnasse saabuvate sportlaste nimekiri. See on üks meie kõigi aegade esinduslikumaid. Mitte ükski Simple Sessionile saabuv külaline ega võistleja pole meile andnud mingit märku, et oleks kuidagi selle inimese levitatavast laimust mõjutatud. Vastupidi – sotsiaalmeediakanalid kihavad sportlaste saabumisrõõmust Tallinna."