X-Mängude legend teab Eesti talispordi võimalusi, kuid leiab, et Kelly Sildaru potentsiaal on vaatamata sellele meeletu

Naiste soosikutest rääkides jõuti kiiresti loomulikult Kelly Sildaru nimeni. Seejuures alustati hoopis rennisõidust, kus Sildaru teeb seekord enda X-Mängude debüüdi.

Esmalt meenutas saatejuht Brandon Graham eelmise aasta võitjat Madde Bowmani, kuid seepeale leidis 2010. aastal Aspenis rennisõidus võidutsenud Hudak, et esmalt tuleb jälgida ikka eestlannat.

„Kelly võitis just enda esimese rahvusvahelise võistluse rennisõidus,“ viitas Hudak eestlanna esikohale Copperi MK-etapil. „Tundub, et ta on ikka mõned korrad rennis sõitnud,“ lisas ta lõbusalt.

Samas tunnistas ta, et Sildarul tulevad suusamäel asjad väga loomulikult ja ladusalt välja. Seejuures teadis ta täpselt, et Eestis ei ole freestyle-suusatamiseks just kõige ideaalsemad võimalused. „Neil ei ole Eestis renne. See ei ole võistlustrass, millel ta (Kelly) saab palju harjutada. Kui teda sõitmas vaadata, siis tema jaoks ei tundu ükski asi raske. Eelkõige paistabki ta selle poolest silma. 16-aastasena on tema potentsiaal meeletu. Ta võib veel kõvasti areneda,“ lisas Hudak.

Kui vaatama hakati aga Sildaru trumpala ehk pargisõidu poole, siis seal meenutati esmalt eelmise korra võitjat Maggie Voisinit. Kui 2012. aastal Aspenis pargisõidus võitnud ning 2013. aastal maailmameistriks kroonitud Tom Wallisch leidis, et Voisinil võiks ka tänavu võimalust olla, siis oli saatejuhil sellele vastus olemas: „Ma ei taha kõlada nagu katkine plaat, kuid pargisõidus on siiski Kelly Sildaru. Ta ei saanud eelmisel aastal vigastuse tõttu võistelda. Saab olema väga põnev võistlus.“