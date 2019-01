2016. aastal esimest korda X-Mängudel osalenud Kelly Sildaru lõi toona kaasa pargisõidus. Järgmisel korral lisandusid tema kavva Big Airi hüpped. Mullune jõuproov tuli trauma tõttu vahele jätta, kuid nüüd on Sildaru ekstreemspordimekas tagasi. Nimetatud kahele alale on lisandunud veel rennisõit. Just sellest seekord kõik pihta hakkabki. Hõlpu seejuures pole, sellest on mõista andnud ka eelmised treeningpäevad.