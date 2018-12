Võidukas Kelly Sildaru elas treeningul üle kerge ehmatuse. Rennisõidus osalemine selgub jooksvalt

Kelly esikoht võistlusel oli kindel, kuid kokkuvõttes leiti, et kindlasti on veel parandamisruumi. Eriti on edasi võimalik minna hüpetel. Suurim mure olevat praegu haarded, mis ei ole veel nii head, kui enne vigastust.

Kui Kelly noppis kindla võidu, siis treeningul elas ta üle ka kerge ehmatuse. Ühel reilil Kelly kukkus ja lõi parema jala ära. Maakeeli sai eestlanna puuka. “Füsioterapeut ütles, et ta sai puuka. Jalg oli natuke kange. Seetõttu loobus ta ka viimasest laskumisest reilidel,“ selgitas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru Delfile.

Võistluse järel läkski Kelly uuesti füsioterapeudi hoole alla. Reedel on Dew Touril kavas rennisõit ja seal osalemine selgub vahetult enne jõuproovi. Kui jalg peaks olema saadud löögist veel hommikul kange, siis võib ta jõuproovist loobuda. “Vaatame kõike jooksvalt. Midagi tõsist ei ole. Kui korraliku puuka saad, siis võib järgmine päev jalg lihtsalt üsna kange olla,“ selgitas Tõnis.

Samas tuleb mainida, et Kelly tegi puuka saanud jalaga reilidel esituse, mis oli Dew Touri kommentaatorite hinnangul parim, mida nad kunagi mõne naissuusataja esituses näinud.

Dew Touril loodab startida ka Kelly noorem vend Henry. Breckenridge'is on kavas nö noorte ja legendide võistlus, kus stardiloa peaks kõikide eelduste kohaselt saama ka 12-aastane Henry.

Kui noorem Sildaru Dew Touril stardib, siis jääb Kellyl järgmisel nädalal Hiinas toimuval Secret Gardeni rennisõidu MK-etapil võistlemata. Põhjus peitub selles, et USA-st ei jõuaks lihtsalt piisavalt kiiresti uude võistluspaika.