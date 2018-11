Viis aastat löömatuna püsinud Kelly Sildaru: üritan alati oma asja ära teha

"Esimene suur võistlus pärast vigastust ja mu elu teine pargisõidu MK-võit ja mul on väga hea meel, et nii hästi läks," kommenteeris Sildaru saavutust, kirjutab ERR Sport.

"Oluline on, et mu põlv on korras, et see ei tee valu ja ma saan teha rahulikult kõike, mida tahan ja armastan," lisas Sildaru, kes on nüüd pargisõidus võitnud järjest 25 rahvusvahelist võistlust ja püsib löömatuna viis aastat. "Eks ma ikka vaatan mida teised teevad, aga pigem üritan alati oma asja ära teha."

Treenerist isa Tõnis Sildaru lisas: "Ma ütleks, et selle aastaga on päris suur hulk naisi õppinud ära uued trikid ehk kahekordsed saltod ja kindlasti tuleb ka meil see tee ette võtta, et võistlusraja peale see trikk tuua ja see toob Kelly tagasi kindlamasse konkurentsi."