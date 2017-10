VIDEOBLOGI | Põlveoperatsiooni käigus tehti Kelly Sildarule veel üks väike lõikus

Eelmisel nädalal põlveoperatsioonil käinud freestyle-suusataja Kelly Sildaru avaldas värskes videoblogis, et lisaks sellele tehti talle veel üks väike lõikus. Nimelt tunnistas Sildaru, et kevadel murtud rangluust eemaldati nüüd ka kruvi.

Videoblogi alguses rääkis Sildaru, et põlvevigastuse järel tehti Uus-Meremaal tema põlvele kaks testi, millest üks näitas, et ristatiside võiks olla katki ning teine andis hoopis vastupidise tulemuse. Tallinnas tehtud uuringud tõestasid, et side oli siiski katki ning tuli minna operatsioonile.

“Esimene päev (pärast operatsiooni) oli põlv natuke valus, kuid nüüd on juba parem. Põlv läheb iga päevaga paremaks,“ sõnas ta. “Taastumiseks kulub tavaliselt 6 kuni 9 kuud. See on päris pikk aeg. Elan selle siiski üle ning ootan juba tagasi lumele pääsemist.“

Lisaks näeb värskest videoblogist, kuidas Kelly ja Henry käisid mõlemad Uus-Meremaal benji-hüpet proovimas. Puudust ei ole ka suuskadel tehtavatest trikkidest. Neid pakub sel korral Henry.