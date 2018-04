Kelly ja Henry Sildaru värskes videoblogis saab mõlema esituses näha trikke Levil toimuvas laagris. Lisaks suuskadele pani Kelly alla ka lumelaua. Seekord tehti reilidel trikke koos vanavanematega.

Lisaks näitas Kelly, et ta kasutab praegu opereeritud põlve toestamiseks spetsiaalset sidet. “Kui küsite, kas see on ebamugav, siis võin öelda, et ei ole. Seda ei ole isegi tunda,“ tunnistas Kelly, et põlveside ei sega tema sõitmist kuidagi.