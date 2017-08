VIDEOBLOGI | Kelly Sildaru jätkab seiklustega Mehhikos

Kelly Sildaru Itaalias Foto: Gunnar Leheste

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru on avaldanud järjekordse videoblogi, mis on jätk tema eelmisele postitusele Mehhikos. Ka seekord minnakse surfama ning neiu ise räägib, kui palju paremini see tal juba välja tuleb. Minnakse ka paadisõidule ning Kelly näitab ilusaid kaadreid kaugest eksootilisest riigist.