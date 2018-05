Freestyle-suusatajad Kelly ja Henry Sildaru pakkusid Põhja-Soomes Levil oma suusad kokku ning naasid laagrist tagasi kodumaale.

Värskes videoblogis saab lisaks susatamisele näha ka Sildarusid jooksurajal. Nõmmel peetud jooksuvõistlusel lippas Kelly kõvasti üle 10 km ning tunnistas, et tegemist oli ülimalt raske katsumusega. Nii märkiski kahekordne X-mängude võitja lõbusalt, et see jooks peaaegu tappis ta.