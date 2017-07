VIDEO | Vaid kaks kuud tagasi rangluu murdnud Kelly Sildaru on taas lumel!

Kahekordne juunioride maailmameister Kelly Sildaru saabub Tallinna lennujaama Foto: Karli Saul

Freestyle-suusatajad Kelly ja Henry Sildaru on läkitanud uue videoblogi, milles selgub, et vaid kaks kuud tagasi vigastada saanud Kelly Sildaru on taasutunud nii kiirest, et saab jälle lumel trikke teha.