Gremaud tegi neljandas voorus hüppe, mille eest teenis maksimaalsed 50 punkti - seda pole X-Mängude ajaloos naiste vigurusuusatajate Big Airis keegi varem suutnud.

Võistlusjärgses intervjuus kirjeldas šveitslanna, et mõtles triki koos treeneriga välja kohapeal pärast Kelly juhtima asumist.

Gremaud kogus võitjana kahe parima hüppe kogusummas 93, Kelly Sildaru teisena 90 punkti.

Veebruaris suutis Gremaud Kanadas Quebec City's samal alal võita oma karjääri esimese MK-etapi.

