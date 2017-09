VIDEO | Vaata, kuidas näeb välja Kelly Sildarule tehtud põlve ristatisideme operatsioon

Kelly Sildaru Itaalias Foto: Gunnar Leheste

Eesti parim freestyle-suusataja Kelly Sildaru perekond otsustas pärast spetsialistidega konsulteerimist, et sportlase pika karjääri ja täieliku paranemise huvides on põlve ristatisideme operatsioon hädavajalik. Vaata videost, milline see lõikus välja näeb.