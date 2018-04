VIDEO | Vaata Kelly Sildaru esimesi vigastusjärgseid hüppeid ja reile!

Sügise alguses saadud raskest põlvevigastusest ja operatsioonist taastuv Kelly Sildaru käis Soomes Levil esimest korda üle tüki aja hüppeid ja reile proovimas.

Pika vigastuspausi ajal on neli aastat noorem vend Henry õest möödagi läinud. „Reilidel on Henry minust natuke paremaks saanud. Hüpetel on tema edumaa suurem. Ta võib saltot teha, nii nagu pähe tuleb, ja teha hüppeid igas suunas täpselt ühe tasemega,” täpsustas Kelly Eesti Päevalehele. „Vastab tõele, et Henry on minust paremaks saanud. Tulevikus on mul raske teda kinni püüda.”

