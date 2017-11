VIDEO | Uues filmis pakub teiste ässade kõrval adrenaliinirohkeid õhulende ka Kelly Sildaru

Kelly Sildaru pargisõidus kõrgel õhulennul. Foto: Graeme Murray/Winter Games NZ, #WGNZ

Suusafirma Factioni poolt välja antav film “This Is Home“ toob publiku ette freestyle-suusatajate ekstreemsed õhulennud. Teiste seas on filmis üles astumas sellised legendid nagu Johnny Collinson, Adam Delorme ja Candide Thovex. Oma osa on filmis ka Factioni suuskadel sõitval Kelly Sildarul.