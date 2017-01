14-aastase eestlanna kõrval kandideerivad 18. korda välja antavale auhinnale ka mägirattur Rachel Atherton, rulataja Pedro Barros, lumelaudur Chloe Kim ning surfarid John John Florence ja Tyler Wright. Nominendid kuulutas välja rulalegend Tony Hawk isiklikult.

Auhinnatseremoonia toimub 14. veebruaril Monacos.

Kuigi reeglina ongi auhinna teeninud rulatajad, surfarid lumelaudurid ja teised sarnaste alade tegijad, siis näiteks 2013. aastal pälvis tiitli austerlane Felix Baumgartner, kes hüppas (peaaegu) kosmosest langevarjuga alla.

Nominees for Laureus Action Sportsperson of the Year Award: R. Atherton, P. Barros, JJ. Florence, C. Kim, K. Sildaru & T. Wright! #Laureus17 pic.twitter.com/24EdLrHtnh— Laureus (@LaureusSport) January 11, 2017