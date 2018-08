Esimese stardi teeb Sildaru reedel, kui on kavas juunioride MM-i Big Airi hüpete kvalifikatsioon. Finaal on kavas juba järgmisel päeval. Edasi ootavad Cardronas teda ees pargi- ja rennisõidu juunioride MM. Lõpetuseks osaleb ta samas ka Big Airi hüpete MK-etapil.

“Põlve ristatisidemete vigastusest taastunud Kelly Sildaru on valmis reedel algava uue hooaja alguseks,“ kirjutas Rahvusvaheline Suusaliit FIS ning lisas juurde video eelmise aasta Cardrona MK-etapist, kus Sildaru võitis pargisõidu MK-etapi.

Lisaks pargisõidu võitmisele saavutas Sildaru mullu Uus-Meremaal teise koha rennisõidu MK-etapil.

Juunioride MM-il läheb Sildaru nii renni- kui ka pargisõidus starti tiitlikaitsjana.

