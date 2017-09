VIDEO | Kelly Sildaru vigastas Uus-Meremaal põlve, edasine hooaeg ohus

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru kukkus Uus-Meremaal treeninglaagris rennisõidu trenni tehes ning peab pidama võistluspausi. Esialgu ei ole võistluspausi pikkus teada. Täpsemat informatsiooni loodetakse jagada paari nädala jooksul.

Sildaru teatas vigastusest ka enda Facebooki lehel, kus selgus, et tegemist on põlvevigastusega. "Praegusel hetkel võtame kasutusele kõik ettevaatusabinõud ning lendan koju, et hinnata vigastust ning otsustada, mida teha järgmisena," kirjutas ekstreemsportlane postituses.

“Tegemist oli ebaõnnestunud kukkumisega,“ selgitas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru Delfile ja Eesti Päevalehele. “Kelly oli parasjagu harjutamas rennisõitu. Maandumine ebaõnnestus, kus suusad läksid natuke risti ning Kelly tegi põlvele viga.“

Kelly põlvest tehakse täpsemad pildid Eestis ning peagi on eestlanna alustamas ka koduteed. Vigastuspausi pikkust on esialgu raske ennustada, kuna põlvevigastused võivad olla väga erineva raskusastmega - vigastusest paranemine võib võtta paar kuud, kuid võib minna ka kauem.

Õnnetu kukkumine leidis Uus-Meremaal Cardronas aset kaks päeva tagasi ning seejärel on Eesti Suusaliit abistanud Sildarusid, et Kelly kodumaale jõudes saaks teha põlvest vajalikud pildid ning alustada seejärel taastusraviga.

See on valus löök, sest Pyeongchang'i taliolümpiamängud on vähem kui poole aasta kaugusel. Sildaru pidi võistlust alustama 17. veebruaril pargisõiduga, mis on neiu põhiala.

Soovime Kellyle kiiret paranemist!