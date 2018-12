VIDEO | Kelly Sildaru sai X-Mängudelt suure tunnustuse osaliseks

X-Mängudele pääseb teatavasti ainult korraldajate kutsetega ning mingeid norme ei ole mujal võimalik täita. Vastavalt paika pandud reglemendile on igal alal eelmise aasta esikolmikul automaatselt olemas pääse järgmisele võistlusele. Ülejäänud kutsed jagatakse välja mujal näidatud tulemuste põhjal.

Kuna Sildaru jäi viimastest X-Mängudest põlvevigastuse tõttu kõrvale, siis eelolevateks mängudeks oli tal vaja kutset. Kui kutsete esimeses ringis (arvestati eelmise hooaja tulemusi) sai Sildaru pääsme ainult Big Airi hüpetele, siis teises ringis (arvestati käimasoleva hooaja tulemusi) tulid kutsed nii renni- kui ka pargisõidus.

Teise ringi pääsmete avaldamisega tegid X-Mängude korraldajad aga suure kummarduse just Sildarule. Teise ringi kutsete tutvustamiseks valmistati 25 sekundi pikkune videoklipp, mis oli pühendatud ainult eestlannale.

X-Mängud peetakse Aspenis 24.-27. jaanuarini. Võistlusi näeb otseülekandes Delfi TV vahendusel!

