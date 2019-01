VIDEO | Kelly Sildaru puudumisel triumfeeris MK-etapil olümpiavõitja, poodiumil 15-aastane ameeriklanna

Teise koha saavutas 15-aastane ameeriklanna Eileen Gu. MK-sarjas pika puuga karjääri parima esituse teinud ameeriklanna saavutas mullusel juunioride MM-il viienda koha.

Kolmandana kerkis poodiumile šveitslanna Giulia Tanno. Tema kogus 74,54 silma. Esikolmikule järgnesid venelanna Anastassia Tatalina (65,07), ameeriklanna Caroline Claire (63,55) ja norralanna Johanne Killi (60,78).

MK-sarja üldarvestuses kerkis Höfflin nüüd 180 punktiga liidriks. Gu on 104 silmaga teine. Kolmandat kohta jagavad Kelly Sildaru ja Tanno 100 punktiga.

Sildaru jättis seekordse MK-etapi vahele ettevaatusabinõu tõttu ning keskendub kuu lõpus toimuvateks X-Mängudeks.

Meeste MK-etapi võitis Font Romeus ameeriklane Alexander Hall, kellele järgnesid kanadalane Philippe Langevin ja šveitslanna Andri Ragettli.

