VIDEO | Kelly Sildaru avaldas Alpides oma suurima motivaatori

Kelly ja Henry Sildaru YouTube'i kanalile riputati nende värske vlog,

"Halfpipe'is on minu suurim eesmärk kõrgus, sest ma ei lenda veel piisavalt kõrgele. Samal ajal on väga äge vaadata, kuidas Henry sõidab, sest ta teeb nii vingeid trikke. Ma arvan, et ta on minu suurim motivaator!" sõnas Kelly videos.

Vaata veel, kuidas noored freestyle-suusatajad suvisel lumel harjutavad ning kuidas Kelly takistusjooksul kätt proovib!