VIDEO ja BLOGI | Võimas sooritus! Kelly Sildaru võitis olümpiavõitja ees ka rennisõidu MK-etapi!

Käimasolevat MK-hooaega Stubai pargisõidu esikohaga alustanud Kelly Sildaru noppis võidu ka Copperi rennisõidu MK-etapil. Sildarule tõi võidu teisel laskumisel kogutud 93,00 punkti.

Kelly Sildaru kept the winning streak alive and took her second World Cup victory of the season with that 93.00 points run at @CopperMtn 👊 #halfpipe pic.twitter.com/r0OtQxeltB