VIDEO: Hulljulge Henry Sildaru sõitis Norras alla teravate kaljumägede vahelt

Henry Sildaru suurtoetaja XDubai riputas oma YouTube'i kontole video, kus verinoor freestyle-suusataja seikleb Norras Lofotenis vägevate kaljude vahel.

Toona veel üheksa-aastane Sildaru näitas veenvalt, et on võimeline hakkama saama ka tavapärasest pargisõidust küllaltki erinevates tingimustes.

Videot jagas oma Facebooki lehel ka Henry vanem õde Kelly, kes tõdes, et noorem veli on talle mitmes mõttes eeskujuks. "Henry on vaba hing, minu eeskuju. Imetlen seda, kuidas ta suusatab ning oma unistuste poole liigub, ta on täis kirge ja pühendumust. Tahaksin olla rohkem nagu Henry," sõnas Kelly oma postituses.