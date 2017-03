Kelly Sildaru säilitab hooprobleemist hoolimata positiivse meele, sest teab, et on omalt poolt kõik andnud.

Hooprobleemid ei kimbuta Norras mitte ainult kleenukest Kelly Sildaru, vaid isegi poole raskemaid mehi.

Esimest korda Lillehammeri külje all Hafjellis peetavad X-mängud on kolmel treeningupäeval pakkunud freestyle-suusataja Kelly Sildarule vaid muremõtteid. Libisemine on kehv ja hoogu napib. Tavaliselt võib Sildaru süüdistada vaid ilma ja enda väikest kehakaalu, kuid kuna sama mure kimbutab ka konkurente, on seekord peapõhjus ikkagi kohalikes oludes.