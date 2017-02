Hüpete järel on 15-aastane Sildaru 181,20 punktiga kindel liider. Järgnevad šveitslanna Sarah Höfflin (169,20), britt Isabel Atkin (114,20), rootslanna Jennie Lee Burmansson (96,60) ja britt Katie Summerhayes (78,80).

Iga võistleja sai teha kolm hüpet, millest arvesse läks kaks paremat. Kolmandas voorus keegi tulemust ei parandanud. Sildaru kõik konkurendid kukkusid, ainsana suure tuulega triki sooritanud Kelly jäi oma paremuselt teisele tulemusele nelja punktiga alla.

Pargisõidu reilide osa algab Eesti aja järgi kell 19. Lõpptulemuste selgumiseni võib kuluda paar tundi, sest paralleelselt peetakse ka juunioride ja meeste võistlust. Juunioride seas võistleb ka 10-aastane Henry Sildaru.

Võistlust näeb otse siit!





Kelly Sildaru is impressive on the JIB section finals in @LaClusaz ! Watch LIVE on @SFR_SportXtreme FB page or on https://t.co/aKNOk365kt 👊 pic.twitter.com/Om51IrGTFm

— SFR Freestyle Tour (@SFRFreestyle) February 23, 2017