Ülevaade: kuidas on Kelly Sildarul läinud karjääri varasematel rennisõidu võistlustel?

Madis Kalvet reporter RUS

Kelly Sildaru on rennisõidus kahekordne juunioride maailmameister. MK-etapilt on seni parimaks teine koht. Foto: Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Freestyle-suusatamise maailmas on Kelly Sildaru raiunud enda nime spordisõprade mällu eelkõige pargisõitjana. Lisaks on ta kaasa löönud aga ka rennisõidus ja Big Airi hüpetes. Kõige vähem on ta tipptasemel seni võistelnud rennisõidus. Käimasolev Copperi MK-etapp on selles vallas alles teiseks jõuprooviks.