Freestyle-suusataja Kelly Sildaru peaks täna kell 14 Šveitsis Crans-Montanas alustama rennisõidu juunioride maailmameistrivõistlusi, kuid tiheda udu tõttu võistlejaid veel rajale pole lastud.

Eile sai Sildaru võistluspaigas harjutada, kuid tänane treening on ära jäetud. Kelly isa Tõnis Sildaru sõnul on pärastlõunal oodata ilmaolude paranemist.

"Meedia võimendab ikka olukorda. Ma ei usu, et võistlus ära jääks. Kui, siis lükatakse edasi, sest ennustus lubab pärastlõunal kenamat ilma," ütles ta telefonitsi Delfile ja Eesti Päevalehele. "Praegu on võistluspaigas tõesti udu või pilv või kuidas seda nimetada ja treeningut ei toimu."

"Meie jaoks ei ole olukord selline, et treenida ei saaks, aga korraldajad tahavad kindlad olla, et kellegagi midagi ei juhtuks. Mina sellele, et võistlus ära jääb, ei panustaks," lisas Tõnis.

Sildarul on MM-il vaid seitse konkurenti: ameeriklannad Brynn Wedlake, Hanna Blackwell, Svea Irving ja Nikita Rubocki, venelannad Polina Agnatseva ja Valeria Demidova ning lõuna-korealanna Yu-jin Nang.