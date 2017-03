Täna peeti Lillehammeri külje all Hafjellis Euroopa X-Mängudel naiste freestyle'i pargisõit, kus pidi kaasa lööma ka 15-aastane Kelly Sildaru. Kuna aga viimane proovihüpe treeningul oli väga nuki peale, otsustas isa Tõnis Sildaru Kellyt mitte võistlema lubada. Ohutus ja tervis eelkõige.

Sildaru puudumisel võitis võistluse kohalik neiu, 19-aastane Johanne Killi, kes teise laskumisega teenis 90 punkti. Teine oli 88 punkti väärt sooritusega 15-aastane prantslanna Tess Ledeux.

Eelinfo:

Kui tavaliselt peab Kelly hoo puudumisel süüdistama enda väikest kehakaalu, siis seekord olid lood teised. Sama mure kimbutas ka konkurente.

„Paberil tundub, et pargi ehitusel on kõigega arvestatud, aga praktikas ei pruugi kõik asjaolud alati paika loksuda. Kui juba meestel hoogu pole, tähendab see, et naistel on veel vähem. Ja kui tulla Kelly juurde, siis me oleme viisakalt öeldes päris raskes seisus,” nentis Kelly isa Tõnis Sildaru eile õhtul. Samad probleemid saadavad eestlannat ka Big Airi hüpetes, kus medalid jagatakse laupäeval. Nigela hoo tõttu jäeti eile ära isegi meeste lumelaua eelvõistlus ja jännis olid ka esimesena võistlustulle asunud meessuusatajad.

Norra X-Mängud Viimane laskuja Johanne Killi sõidab Ledeux´ tulemuse üle. Norralannalt parim punktisumma 90. Seega jääb võit koduradadele. 15-aastane prantslanna Tess Ledeux tegi 2. voorus seni kõige "rasvasema" soorituse, teenides laskumisega 88 punkti. Teises voorus on võistlejatel hoogu pisut rohkem, aga ikka kipuvad mõned hüpped minema nuki peale. Avavooru järel juhib 85 punktiga norralanna Johanne Killi. Ainult kaks puhast laskumist esimeses voorus. Kõigil on üks katse veel. Tundub, et Kelly ja tema isa otsus mitte võistelda on olnud väga mõistlik ja tervist säästev. Naiste võistluse avavoorus on kõigil hooga probleeme, juba on nähtud ka kukkumisi. Nii kui õnnestub kohapealt saada värskeid kommentaare nii Kellylt kui tema isalt Tõniselt, siis koheselt teile head lugejad ka vahendame. Kahjuks Kelly Sildaru võistlusest viimasel hetkel loobus. Liiga riskantne, arvas isa Tõnis. Küsimusele, kas viimane treening pisutki optimismi sisendas, vastas Tõnis Sildaru: "Väga mitte. Kui tavaliselt on selleks ajaks kõik selge, siis me pole täna veel - ütlen ausalt - hüpetes ühtegi trikki teinud." Värske info Hafjellist: Kelly läheb soojendusele ning otsustab selle käigus, kas võistleb või mitte. Kui mitte, siis tuleb sümboolselt enne teisi võistlejaid avalaskumisele - võimalus, mida teinekord pakutakse mõnele noorele.

Sildaru konkurendid tänasel võistlusel:

Emma Dahlström (Rootsi, 24)

2015. aasta Aspeni X-mängude pargisõidu kuldmedalist. Tänavu piirdus alles kuuenda kohaga. Viimasel MK-etapil Šveitsis tuli teiseks.

Johanne Killi (Norra, 19)

2016. ja 2017. aasta Aspeni pargisõidu pronksmedalist, Oslos tuli mullu Big Airi hüpetes hõbedale. Võitis veebruaris Kanadas MK-etapi, viimasel etapil tuli kuuendaks.

Tess Ledeux (Prantsusmaa, 15)

Kõige ohtlikum rivaal. Kaotas Kellyle tänavu Aspenis vaid 2,33 punktiga, võites oma esimese medali. Jaanuaris võitis koduse MK-etapi, viimasel etapil piirdus 16. kohaga.

Giulia Tanno (Šveits, 18)

Esimese medali (pronksi) võitis tänavu Aspenis. Viimasel MK-etapil oli kaheksas. Veebruaris mahtus Kanadas poodiumile nii pargisõidus kui ka Big Airi hüpetes.

Kaya Turski (Kanada, 28)

Kaheksakordne X-mängude pargisõidu kuldmedalist ja 2013. aasta maailmameister. Viimane kuld pärineb 2014. aastast. Tänavusest aastast poodiumikohti pole. Aspenis pidi pärast treeninguid vigastuse tõttu katkestama.

Maggie Voisin (USA, 18)

Hõbemedali omanik 2014. aasta Aspeni X-mängudelt. Võitis veebruaris koduse MK-etapi, viimasel etapil oli neljas.

Mathilde Gremaud (Šveits, 17)

X-mängude debütant. Võitis veebruaris Kanadas MK-etapi Big Airi hüpetes ja tuli USA-s pargisõidus teiseks. Viimasel pargisõidu etapil oli kolmas.