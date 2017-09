Trauma tõsidus jättis Kelly Sildarule ainult ühe võimaluse

Pikka aega püsis lootus, et ehk ei ole Sildaru vasaku põlve eesmine ristatiside täiesti puru ja võib-olla on tal ikkagi lootust osaleda Pyeongchangi olümpiamängudel. Operatsioon tuvastas, et eesmine ristatiside oli täiesti katki. Lõikust vajas ka menisk. Seega sai lõplikult selgeks, et ükski konservatiivsem ravimeetod ei oleks suure tõenäosusega loodetud tulemust andnud.

„Olles konsulteerinud erinevate spetsialistidega jõudis Kelly Sildaru perekond koos arstidega järeldusele, et sportlase pikka karjääri ja täielikku paranemist silmas pidades on Uus-Meremaal vigastatud vasaku põlve opereerimine möödapääsmatu,” põhjendati tehtud sammu suusaliidu vahendusel.