Tõnis Sildaru: tulemus on super, kuid saime tulevikuks kõvasti mõtteainet

„Viimase laskumise eel olime ikkagi seisus, kus midagi kindlat ei olnud. Kellyl oli 96,66 punkti, kuid Maggie Voisin ja Tess Ledeux tõestasid, et asjade õnnestumisel võivad nad Kellyst rohkem punkte koguda,“ tunnistas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru Delfile.

„Kui viimase laskumise eest tuli 99,00 punkti, siis oli võit kindel. Tulemus on loomulikult super. Seekord oli hooga kõigil probleeme. Kelly suutis asja enda kasuks kallutada haarete pikkusega. Kui hoogu on vähe, siis on ebamugav pikka haaret hoida,“ selgitas ta.

Kui lõpuks kolmanda koha saavutanud Voisin jäi Kellyle reilidel alla ning ka hüpete haarded olid kehvemad, siis viimasel hüppel sooritatud kahekordne salto andis piisavalt punkte, et ta võis Kellyle ikkagi ohtlikuks saada.

„Teadsime kogu aeg, et seekord tuleb kõva lahing. Suvel peame ise ka kahekordse kõvasti plaani võtma, et järgmisel aastal suudaksime ka ise sama pakkuda. Saime tulevikuks kõvasti mõtteainet,“ tunnistas Tõnis.

Seekordsetel X-Mängudel ootab Kellyt ees veel üks ala. Eeloleval ööl Eesti aja järgi kell 4.00 ootavad ees Big Airi hüpped.

„Ülejäänud seitse sportlast suudavad kõik teha kahekordset saltot. Seal hakkabki ainult duublite mäng. Meie oleme ainsad, kelle arsenalis seda praegu ei ole. Meie läheme tavalise hüpetega. Kui õnnestuks pronksmedal kätte saada, siis võiksime olla väga õnnelikud,“ tunnistas Tõnis. „Elu on näidanud, et üks duubel ja üks tavaline hüpe on kuldmedali jaoks piisav. Õhtul tuleb kõva lahing.“