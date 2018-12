Tõnis Sildaru Kelly võidust: see oli tema karjääri parim esitus rennisõidus

“Rennisõidus on Cassie tegelikult ikkagi kõige tugevam. Ta kukkus esimesel laskumisel ja see lõi ta natuke endast välja. Lõpuks ei õnnestunudki tal enda väga head sõitu teha,“ põhjendas Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru.

“Tegelikult on ta klassi poolest ja sõidumugavuse osas Kellyst ikkagi parem,“ kiitis Tõnis veel Pyeongchangi olümpiavõitjat. “Ma ei teagi, kas renn oli tavapärasest veidike aeglasem, kuid ka kolmandaks tulnud Brita Sigourney jättis mõned trikid tegemata.“

Kelly jaoks oli tegemist karjääri teise võistlusega, kus ta sai jõudu katsuda rennisõidu maailma absoluutse paremikuga. Esimene kord oli eelmisel aastal Cardrona MK-etapil, kus Kelly sai teise koha. Toona võitis Sharpe. Seekordse võidu tõi eestlannale aga senise karjääri parim sõit rennisõidus.

“Kelly ei ole kunagi nii head esitust rennisõidus teinud. Arvan, et seekordne teine laskumine oli tema senise karjääri parim. Ta tegi ära kõik trikid, mida oskab,“ tõdes Tõnis rõõmsalt.

“Sellise esituse saladus on rõõm, et ta saab uuesti suusatada. Kui midagi tõsiselt naudid, siis tulevadki teinekord asjad välja,“ avaldas Tõnis võidu saladuse.

Kelly on taas võistlustules järgmisel nädalal, kui neljapäeval toimub Dew Touri pargisõit. Dew Touri rennisõit peetakse reedel.

“Võtame paar päeva nüüd rahulikumalt ja seejärel valmistume Dew Touriks,“ lisas Tõnis.

Kelly Sildaru kept the winning streak alive and took her second World Cup victory of the season with that 93.00 points run at @CopperMtn 👊 #halfpipe pic.twitter.com/r0OtQxeltB