Tõnis Sildaru Kelly suurepärasest sooritusest: olen väga rahul, keegi ei ole varem sellise saavutuseni jõudnud

„Tegelikult olen väga rahul. Keegi ei ole varem sellise saavutuseni jõudnud. Jälle sai tore märk maha pandud. Juba teist päeva järjest,“ viitas Kelly treenerist isa Tõnis ka pargisõidus kogutud 99,00 punktile.

Medaliheitlus kujunes sel korral ülimalt pingeliseks ning Kelly jäi hõbeda võitnud Johanne Killile alla ühe silmaga, kuid edestas ühe punktiga neljandaks jäänud Tess Ledeux'i.

„Oli ikka päris tihe andmine. Kelly näitas head stabiilsust. Eks meil natuke oli õnne ka, et Sarah Höfflinil ei tulnud asjad soovitult välja,“ tunnistas Tõnis. „Ta (Höfflin) suudab mõlemas suunas väga ägedalt hüpata ja duubleid teha.“

Kui X-Mängudel pidas Kelly 27 tunni jooksul kolm võistlust ja võitis kolm medalit, siis nüüd saab ta MM-i eel natuke ka hinge tõmmata. Laupäeval puhatakse ning pühapäeval reisitakse Aspenist Salt Lake City'sse. Viimase külje all Park Cit's peetaksegi 1.-9. veebruarini täiskasvanute MM. Kelly jaoks on esimene ala kavas 2. veebruaril, kui toimub Big Airi kvalifikatsioon ja ka finaal. Pargisõidus on eelvõistlus 5. veebruaril ja finaal päev hiljem. Rennisõidus peetakse kvalifikatsioon 7. veebruaril ja finaal 9. veebruaril.

„Nüüd saab natuke puhata. Reisipäev ei ole ka kõige hullem. Vaja on sõita Tallinnast justkui Kuutsemäele ja tagasi,“ müljetas ta.