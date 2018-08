TÄNA ÖÖSEL | Kui ilm lubab, siis peetakse juunioride MM-il Kelly Sildaru trumpala

Seega on naistel reedel kavas nii kvalifikatsioon ja finaal. Mehed said enda eelvõistluse neljapäeval peetud. Kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi südaööl. Finaaliga tehakse algust Eesti aja järgi reede varahommikul kell 4.15.

Mäletatavasti segasid udu ja tuul Cardronas ka Big Airi võistluste läbiviimist. Esmalt jäi ära naiste kvalifikatsioon, kuna hüpe oli osade võistlejate jaoks liialt suur. Seejärel lükati ilma tõttu finaal päeva võrra edasi.

Top spot in today's men's 2018 FIS JWC slopestyle qualifiers went to the Ryan Stevenson (USA), followed up by Birk Ruud (NOR) and Taisei Yamamoto (JPN)



Ladies' q's get start Friday at 9:00, followed by men's and ladies' finals at 13:15!



