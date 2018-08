TÄNA ÖÖSEL | Kelly Sildaru naaseb võistlusareenile

Esialgse ajakava kohaselt pidi naiste freestyle-suusatamise Big Airi hüpete kvalifikatsioon toimuma Eesti aja järgi täpselt südaööl. Nüüdseks on korraldajad aga märkinud, et stardiaeg on ilmastikuolude tõttu täpsustamisel. Praeguseks on uue algusaja saanud nii meeste võistluse kvalifikatsioon kui ka lumelaudurite eelvõistlused.

Esialgse ajakava kohaselt pidi naiste lumelaua ja freestyle-suusatamise kvalifikatsioon algama samaaegselt. Lumelaudurite uus stardiaeg on Eesti aja järgi kell 4.00. Eeldatavasti saabki see olema uus stardiaeg ka freestyle-suusatajatele, kuna ka meeste jõuproovid algavad ühel kellaajal.

Kui Sildaru kaitseb Cardronas juunioride MM-tiitlit nii pargi- kui ka rennisõidus, siis Big Airi hüpetes on freestyle-suuatajad tiitlit jagamas esmakordselt.

„Seekordse MM-i suurimaks täheks on pargi- ja rennisõidu valitsev juunioride maailmameister Kelly Sildaru, kes asub kaitsma Chiesa in Valmalencos ja Crans Montanas võidetud tiitleid,“ kirjutas Rahvusvaheline Suusaliit FIS võistluse eelvaates.

„Vaatamata oma noorele eale on 16-aastane eestlanna mitmekordne X-mängude ja Dew Touri medalist. FIS-i võistlustel tegi ta oma debüüdi eelmisel aastal Cardronas. Sildaru saavutas pargisõidu MK-etapil esikoha ning oli rennisõidus teine.“

Big Airi hüpete finaal on kavas laupäeval.